"Prezzi troppi cari?. Per forza: da gennaio a oggi solo la carne è cresciuta del 30%"

"Sta cambiando il modo di consumare fuori casa". Ne è certo Cristan Lertora, presidente regionale della Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici (Fiepet) di Confesercenti. Com’è cambiata la percezione dei ragazzi nei confronti del cibo?

"I giovani di oggi spendono meglio, guardano di più al mangiare bene e alla propria salute. Sono interessati e hanno una cultura del cibo di qualità".

Lascia anche qualche spunto utile per gli investimenti futuri degli imprenditori? "Senz’altro. Dal ristoratore di un locale a chilometro zero allo stellato, tutti concordano: l’investimento del futuro non sarà cambiare il locale ma cercare di alzare sempre di più la qualità dei prodotti e non snaturare i locali, mantenendo filo e tradizioni, avvicinandosi sempre di più al territorio". Mantenendo gli stessi prezzi? "Il prezzo di un piatto potrà essere calmierato soltanto quando le spese delle nostre aziende caleranno. Ma ora non è possibile. Ad esempio, la carne di manzo da inizio anno è cresciuta del 30%".

Qual è il trend negli ultimi anni?

"La gente esce di più ma ha un potere d’acquisto minore. Così spende in modo più attento, moderato e corretto".

Si cerca sempre di più la qualità del cibo: perché? "Abbiamo capito che il nostro fisico è una macchina quasi perfetta, che va meglio con una benzina migliore. Siamo più attenti alla salute".