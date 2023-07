Quelle notti in Paradiso "La sfuriata di Maradona e Vasco rinchiuso nel bagno delle donne"

di Manuel

Spadazzi

"Giulio, come va?". "Io benissimo, ma chi è morto stavolta? – risponde lui subito – Di solito mi telefoni quando muore qualcuno...". Giulietto Turchini, 80 anni splendidamente portati (li ha festeggiati giovedì), è fatto così: la battuta sempre pronta e il sorrisino sotto quegli eterni baffi. Lo rassicuriamo subito: "Non è morto nessuno". Ma il Paradiso, il ’suo’ Paradiso, presto sarà demolito. Quanto sembra lontano oggi quel mondo meraviglioso di cui Turchini, amico e inseparabile collaboratore di Gianni Fabbri, è stato uno dei protagonisti. Ma anche prima di salire in Paradiso, Giulio ha avuto una vita piena e non meno avventurosa. "Lo ammetto: mi sono divertito tanto. Ma ho anche lavorato tanto".

Partiamo da qui: quando e dove ha cominciato?

"Dopo le medie e vari lavoretti ho fatto la scuola alberghiera al Palace hotel. Nel 1961 la prima estate al Grand Hotel, ero commis di sala. Poi un altro corso a Bordighera per lavorare sulle navi di linea. Nel 1962 ho lavorato alcuni mesi all’hotel Hermitage a Montecarlo. Il 15 dicembre di quello stesso anno mi sono imbarcato sul transatlantico Vulcania faceva la rotta da Trieste fino a New York".

Per quanto tempo è rimasto a lavorare sulla nave?

"Per un anno. Nel 1964 sono tornato al Grand Hotel, poi mi hanno richiamato al Palace hotel come insegnante per maitre d’hotel. Un lavoro che ho mantenuto fino al 2000".

Quando è arrivata la chiamata di Gianni Fabbri in Paradiso?

"Nel 1975. Eravamo amici, Gianni mi chiese di dargli una mano in estate nel locale. Giorgio Utili lavorava già, ma all’epoca gestiva anche un bar in piazza Tripoli e d’estate non poteva occuparsi del Paradiso. Così Gianni si rivolse a me. Facevo il direttore del Paradiso d’estate e l’insegnante alla scuola alberghiera d’inverno. E dal 1986 ho iniziato a occuparmi del privè".

Il Paradiso per lei è stato qualcosa di più di un lavoro...

"Fu una scuola di vita. Per il clima e l’amicizia tra noi: per me è stata una seconda famiglia. Per quello che il Paradiso ha rappresentato per tanti anni. Non c’era vip che non passasse di lì. Ci sarebbe un libro da scrivere...".

Proviamo a sfogliare qualche capitolo?

"Ricordo come ieri una serata in cui arrivò Vasco Rossi e fu assalito dalle fan. Era rimasto chiuso con alcune di loro nel bagno delle ragazze, andai da lui e gli dissi: Vasco, ti porto via da qui perché mi occupi l’unico bagno delle donne. Ma con Maradona andò peggio...".

In che senso?

"Fine anni ’80, una sera di Capodanno. Maradona si presentò al Paradiso con Salvatore Bagni e le mogli. Volevano mettere le pellicce nel guardaroba ma non c’era più posto. Lui si arrabbiò, mi chiamarono e io dissi a Maradona: Quello è il mio ufficio, potete metterle lì le pellicce. Rifiutò e se ne andarono via dal locale. Io pensavo che fosse finita lì, invece...".

Invece?

"Il giorno dopo stavo andando a Cortina da mia figlia, quando alla radio sento la notizia: Maradona cacciato da una discoteca romagnola. Dopo un po’ mi chiamò Gianni. Temevo si arrabbiasse ma lui scoppiò a ridere e disse: Hai fatto bene, alla fine è tutta pubblicità per il Paradiso".

E quella sera con il principe Alberto di Monaco?

"Gianni mi telefonò il giorno prima: il principe era in zona e voleva vedere il Paradiso a tutti i costi. Ma il Paradiso era chiuso, in quei giorni. Ho preso l’agendina e ho chiamato tutti i nostri migliori clienti: la sera dopo il locale era pieno e abbiamo accolto alla grande Alberto di Monaco".

L’avventura con Fabbri è andata avanti fino al 2001, quando ha venduto il Paradiso. Da allora lei non ha più lavorato nel mondo della notte: perché?

"Perché con la vendita del Paradiso per me era finita un’epoca. Il mondo della notte stava cambiando. Oggi ripetere le serate che organizzavamo noi al Paradiso, con 3mila o 4mila persone, sarebbe impossibile: ai miei tempi mai una rissa, mai un problema, mentreora in pista servono le forze dell’ordine. Un’offerta l’avevo avuta: mi volevano al Turquoise, che è stata la prima discoteca sulla spiaggia, ma ho preferito declinare".

Ha letto che il Paradiso verrà demolito a breve?

"Sì e mi dispiace. Ma quei tempi sono finiti da un pezzo. Ho vissuto e lavorato in un mondo che oggi non esiste più".

Cosa le manca di più di quegli anni?

"Oltre agli amici che non ci sono più, come Gianni e Giorgio? Il fisico: lavoravo tutte le sere e dormivo pochissimo, tante notti le ho passate in bianco, eppure giocavo a tennis ogni due giorni e facevo tante altre cose... Oggi faccio il pensionato e non vado più in moto come una volta".

Era un vero acrobata sulle due ruote.

"Vero. Giravo con un gruppo di amici, viaggiavamo su moto modificate da noi, potentissime. Ci chiamavano gli angeli selvaggi romagnoli".