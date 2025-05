REGGIO Travolta da un vigilante. Muore a 22 anni davanti all’amica

È stata travolta da un’auto condotta da una guardia giurata e poi sbalzata contro un semaforo a Genova. Un attimo fatale e un impatto devastante. È morta praticamente sul colpo Sara Marzolino, 22 anni, nota attivista di Reggio Emilia. La ragazza si trovava nella città della Lanterna in compagnia di un’amica che era andata a trovare per trascorrere un weekend insieme. E proprio con lei stava attraversando la strada all’incrocio di via Buozzi, nel quartiere Dinegro, in zona porto, intorno alle 4.30 nel cuore della notte di ieri. All’improvviso è stata centrata dal metronotte, che ha chiamato subito i soccorsi, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Illesa l’amica, ma portata comunque all’ospedale in stato di choc.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale, come da prassi. Il vigilante è stato sottoposto agli esami tossicologici, ma è risultato negativo. La polizia locale, a cui è stato affidato il caso, sta cercando di capire la velocità dell’auto e se il semaforo fosse rosso in quel momento, ma le ragazze hanno attraversato lontano dalle strisce, che lì non sono presenti. Sara viveva a Reggio Emilia e studiava scienze politiche a Bologna. Si era impegnata nel sociale fin da giovanissima, prima come portavoce di Fridays for Future, il movimento ambientalista di Greta Thunberg e ora con Lab Aq16, organizzazione antifascista e nella rete degli ‘antagonisti’.

