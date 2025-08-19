Responsabilità sociale al centro. L’Operosa e il suo bilancio green

Mettere al centro la responsabilità sociale, la mutualità e il benessere collettivo, trasformando ogni scelta in valore condiviso per le comunità e i territori. Valori che continuano ancora oggi a guidare il gruppo L’Operosa, leader nel settore del facility management, così come evidenziato nel bilancio di sostenibilità che testimonia "un impegno concreto" e portato avanti giorno dopo giorno.

"Così rendicontiamo tutte le iniziative portate avanti durante l’anno, offrendo una panoramica completa del nostro operato. Il nostro obiettivo è agire in modo concreto nel pieno rispetto dell’ambiente e soprattutto delle persone - spiega il presidente Claudio Pozzi -. Questi sono e restano i nostri punti fermi: il contributo nei confronti del territorio è da sempre alla base della nostra filosofia".

La formazione e lo sviluppo delle risorse umane, così come l’inclusione e il benessere delle persone nell’ambiente di lavoro, risultano infatti essere "temi cruciali". E gli impatti positivi a livello di occupazione non si limitano solo all’aumento della forza lavoro registrato nel gruppo (+1.306 nuovi dipendenti per un tasso di nuove assunzioni del 28,4%) ma anche alla stabilità legata alla tipologia di contratto che il gruppo ha perseguito, privilegiando come tipologia contrattuale il contratto a tempo indeterminato, che rappresenta quasi il 90% dei rapporti di lavoro (il 68% dei quali rappresentato da donne).

Inoltre, risultano essere 27.704 le ore di formazione erogate lo scorso anno su diverse tematiche (il 57% su salute e sicurezza) che hanno visto in totale il coinvolgimento di 5.171 partecipanti. Lo scorso anno, il gruppo ha poi destinato complessivamente oltre 345mila euro in misure di welfare, che variano dal sostegno allo studio per i figli dei dipendenti, ai buoni spesa e ai crediti welfare. Le giornate di lavoro agile svolte nel 2024 dai dipendenti di tutte le società, invece, sono state 8.528. "Il personale riveste un ruolo primario - continua Pozzi - e come gruppo siamo arrivati a contare oltre 5.500 unità tra personale diretto e indiretto. Una crescita importante che vogliamo consolidare attraverso un percorso formativo importante dedicato alle nostre risorse".

Grande attenzione è poi rivolta all’ambiente. Del totale di energia prodotta da fotovoltaico (75.518,00 kWh) circa la metà (50,6%) viene autoconsumata, mentre la restante parte viene ceduta ed immessa in rete. E inoltre - si legge nel bilancio di sostenibilità - nel 2024 il gruppo ha gestito oltre 50.126 tonnellate di rifiuti, di cui la grande maggioranza avviati a recupero (95,6%) e non pericolosi (99,9%). E tra il 2022 ed il 2024 sono stati fatti una serie di importanti investimenti per il relamping degli edifici operativi della società che hanno già permesso un significativo risparmio energetico. "Le sfide per il futuro - conclude Pozzi - guardano verso una crescita sempre più qualitativa".