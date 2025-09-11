Rimini, attenti al lupo: "Una marcia su Roma per fermare la strage"

Attenti al lupo. A Rimini c’è un intero quartiere in rivolta. In pochi giorni hanno raccolto più di mille firme ed ora vogliono marciare su Roma per farsi sentire in commissione agricoltura al governo.

Va detto che il lupo è un problema che va ben oltre i confini riminesi. Attacchi a greggi e allevamenti si registrano in mezza Italia. Le denunce degli allevatori del piacentino sono una costante da tempo, ma qui, in riva all’Adriatico, è accaduto qualcosa in più. Un lupo a pochi metri dall’ingresso di un’abitazione che sbrana la cagnolina di famiglia. Era la sera di Ferragosto. La cagnolina si chiamava Birra e fino a pochi minuti prima giocava in giardino con la figlia piccola di Ilaria e Cesare, i genitori. Tutto è accaduto in pochi istanti. Dalle telecamere di sicurezza di casa il lupo ha agito sette secondi dopo che il padre era rientrato in casa. Nessuna paura dell’uomo da parte dell’animale. Un comportamento che anche per Pier Claudio Arrigoni, responsabile attività faunistica della Regione Emilia Romagna, ha definito anomalo. Da quella sera è cambiato tutto anche perché ci sono stati altri attacchi. Altri cani sbranati, piccoli ma anche di taglia grande. Una lunga lista di casi raccolta dai residenti che passa dalla zona di Santarcangelo a Torre Pedrera arrivando qui nella prima periferia di Rimini, che per le statistiche si chiama ‘quartiere 11’. E’ qui che è montata la protesta. Ed è sempre qui che nelle due settimane dopo l’attacco alla cagnolina Birra le segnalazioni di avvistamenti di lupi, anche in branco vicini alle case, sono state quotidiane, di giorno e di sera. I caprioli e i cinghiali sono stati eliminati da tempo.

Oggi le prede dei lupi sono altre, incluse quelle nei giardini di casa. "Mi hanno ucciso 50 galline e 8 tacchini. Se le istituzioni ci dicono che non si può fare nulla ci mettono con le spalle al muro – racconta un residente della zona di Verucchio -. Da tempo ormai abbiamo una lupa che gira con i piccoli vicino alle case. E cosa fanno le istituzioni? Non ci possono dire che siamo noi cittadini a non avere recinti adeguati". Per la cagnolina Birra non è bastata una recinzione alta due metri a fermare il predatore.

Si è mosso anche il sindaco, nonché presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad. Il suo è stato un intervento rivolto alla Regione, affinché seguano azioni. L’appello alle istituzioni ha tirato in ballo la politica, e il botta e risposta non è mancato. Da una parte c’è stato l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi, che ha difeso le azioni della Regione in materia di lupi, ed ha rilanciato la palla al governo affinché proceda con un piano nazionale. Dall’altra parte il consigliere regionale di Fdi, Nicola Marcello, ha rivendicato il lavoro del governo nel cambiare la legge 157 del ‘92, e l’immobilismo della Regione. In mezzo ci sono i cittadini, e questa volta non vogliono che la loro voce finisca nei rivoli della querelle politica. "Andremo direttamente a Roma come liberi cittadini – ribatte Marco Succi, presidente del Forum di quartiere 11 -. Porteremo la testimonianza di Cesare e Ilaria, e tutta la documentazione che abbiamo sulla presenza dei lupi nelle zone abitate". A benedire la ‘marcia’ sulla capitale è stata l’assemblea in una saletta di quartiere, acui hanno partecipato oltre 150 persone. Clima teso anche perché diversidei presenti hanno raccontato l’incontro avuto con il lupo.