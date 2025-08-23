RIMINI Cade nel burrone. Mamma muore davanti al figlio

Sam, un addio pesante

23 ago 2025
REDAZIONE EMILIA ROMAGNA
L’escursionista (63 anni) camminava in Trentino. Un volo di 150 metri. Era originaria di Reggio

Tragedia ieri pomeriggio lungo il Sentiero dell’Orso, in Val Rendena, nel comune di Tre Ville, non lontano da Madonna di Campiglio. A perdere la vita è stata Paola Casalboni, 63 anni (foto), originaria di Reggio Emilia e residente a Rimini. La donna stava camminando con il figlio quando, poco dopo le 14, ha perso l’equilibrio lungo il tratto che conduce a Malga Vallesinella Alta. Un passo falso l’ha fatta precipitare per circa 150 metri in un canalone scosceso fino al sentiero sottostante, sotto gli occhi del figlio che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino di Madonna di Campiglio e l’elicottero decollato da Trento. I sanitari, calati con il verricello, hanno tentato a lungo di rianimarla ma le gravissime ferite non le hanno lasciato scampo. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Presenti anche i carabinieri della stazione locale, che hanno raccolto le testimonianze e informato l’autorità giudiziaria. Dopo il nulla osta, la salma è stata recuperata e portata a valle dall’elicottero.

