RIMINI Cade nel burrone. Mamma muore davanti al figlio

Tragedia ieri pomeriggio lungo il Sentiero dell’Orso, in Val Rendena, nel comune di Tre Ville, non lontano da Madonna di Campiglio. A perdere la vita è stata Paola Casalboni, 63 anni (foto), originaria di Reggio Emilia e residente a Rimini. La donna stava camminando con il figlio quando, poco dopo le 14, ha perso l’equilibrio lungo il tratto che conduce a Malga Vallesinella Alta. Un passo falso l’ha fatta precipitare per circa 150 metri in un canalone scosceso fino al sentiero sottostante, sotto gli occhi del figlio che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino di Madonna di Campiglio e l’elicottero decollato da Trento. I sanitari, calati con il verricello, hanno tentato a lungo di rianimarla ma le gravissime ferite non le hanno lasciato scampo. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Presenti anche i carabinieri della stazione locale, che hanno raccolto le testimonianze e informato l’autorità giudiziaria. Dopo il nulla osta, la salma è stata recuperata e portata a valle dall’elicottero.