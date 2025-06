RIMINI Discoteche nel mirino. Villa delle Rose, 15 giorni di stop

Tre storiche discoteche della Riviera di Rimini chiuse per problemi di ordine pubblico. Dopo il Bikini e il Malindi di Cattolica, la questura ha deciso di sospendere la licenza anche alla Villa delle Rose di Misano Adriatico. Il locale dovrà rimanere chiuso, in piena estate, per 15 giorni. Sul piatto la questura ha messo una serie di segnalazioni per fatti avvenuti nelle ultime settimane. Tra queste si segnala quanto accaduto il 22 giugno scorso, quando un giovane è stato colpito di e ferito di striscio, con un coltellino, "alla spalla, al torace ed alla mano". Un’aggressione consumatasi – è bene precisarlo – all’esterno del locale, con un 27enne abruzzese a farne le spese. Il fatto è avvenuto quando la serata nella discoteca volgeva al termine.

Secondo la Questura ci sarebbero stati anche "plurimi" episodi di furto con strappo di catenine d’oro. Inoltre, "la centrale operativa del 118" avrebbe inviato sul posto i propri equipaggi sul posto in "otto casi", inclusi "quattro interventi per aggressioni o per persone in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol".

"Considerata la situazione nel suo complesso e la concreta pericolosità nei confronti di interessi primari quali la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico" la questura di Rimini ha quindi sospeso le licenze della discoteca, vietando di organizzare eventi musicali e serate, e di somministrare alimenti e bevande, per 15 giorni.