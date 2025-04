Saluto con le sirene dai suoi pescatori

Tanta emozione ha invaso il porto di San Benedetto ieri mattina, pochi minuti prima dell’inizio dei funerali di Papa Francesco a Roma. Alle 9.45 in punto, le sirene dei pescherecci hanno suonato all’unisono, rompendo il silenzio in un momento di intensa partecipazione collettiva. Anche in altri porti (da Comacchio ad Ancona) il ruggito delle sirene è stato udibile a chilometri di distanza.

Per la marineria sambenedettese Papa Francesco era una presenza vicina, un volto familiare. Un legame umano e spirituale nato attorno al lavoro quotidiano del mare, e rafforzato nel tempo da incontri diretti, iniziative ambientali e continui gesti di attenzione. La prima udienza ufficiale risale al 18 gennaio 2020. In quell’occasione, Papa Francesco definì il loro mestiere "antico e prezioso", sottolineando come fosse spesso "dimenticato, duro e rischioso". Lodò con forza l’iniziativa ecologica ’A pesca di plastica’ nata in Riviera, riconoscendo nel loro operato una testimonianza cristiana concreta, capace di unire lavoro, fede e rispetto per la "casa comune".