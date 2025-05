Sanità da record mondiale. Trapianto dell’emifegato realizzato grazie al robot

Una piccola cicatrice sull’addome, cinque giorni di ricovero e poi a casa, con un organo nuovo. Per un uomo di 62 anni, colpito da un grave tumore al fegato, sembrava impossibile. È diventato realtà a Modena, dove il 15 febbraio scorso i chirurghi del Policlinico hanno scritto una pagina nuova della medicina mondiale: il primo trapianto di emifegato con tecnica completamente robotica mai eseguito. Una storia in cui tutti vincono. Perché dall’altro capo d’Italia, in Sicilia, un bambino di 8 anni ha ricevuto l’altra metà dello stesso fegato. Due vite salvate con un solo organo. "Il paziente è tornato nella propria regione, sta bene e ha ripreso la sua attività lavorativa", racconta il professor Fabrizio Di Benedetto, direttore della Chirurgia Oncologica del Policlinico modenese. Ma cosa rende speciale questo intervento? Immaginate di sostituire il motore di un’auto passando solo attraverso il finestrino. "Il trapianto è stato eseguito con una piccola incisione di 10 cm da dove è stato estratto il fegato malato, deconnesso con il robot. Dalla stessa apertura abbiamo introdotto l’emifegato sano ed eseguito le suture", spiega Di Benedetto.

Una rivoluzione nata da un lungo percorso. "Abbiamo iniziato 11 anni fa. Oggi abbiamo eseguito più di 700 interventi sul tratto epatobiliopancreatico", sottolinea il professore. La tecnologia fa miracoli. Ma i miracoli hanno bisogno anche di mani sapienti e un sistema che crede nell’innovazione. "Questa è un’eccellenza che nasce da scelte precise", spiega il presidente della Regione, Michele de Pascale. "Siamo orgogliosi di garantire agli emiliano-romagnoli e spesso, purtroppo per il resto del paese, anche a cittadini di altre regioni, prestazioni di eccellenza. Questo avviene grazie a professionisti preparati, investimenti tecnologici e la capacità di concentrare le funzioni in maniera intelligente - continua de Pascale -. Le tecnologie ci consentono di raggiungere performance sempre più elevate, ma con costi più alti. Questo comporta la necessità di scelte organizzative razionali". Il messaggio politico è chiaro: per mantenere queste eccellenze serve un impegno concreto verso la sanità pubblica.

Ma torniamo in sala operatoria. Il fegato donato in Emilia-Romagna viene diviso in due: una parte va a Palermo, l’altra resta a Modena. Un lavoro di squadra che coinvolge chirurghi, radiologi, anestesisti, infermieri e tecnici. Il robot permette di vedere meglio, operare con maggiore precisione e accelerare la ripresa. "Il paziente cammina già il primo giorno", racconta il professore. La degenza media passa da 10 a 5 giorni. Un record che ha già fatto scuola: "Abbiamo in sala operatoria un collega che viene da Singapore", dice Di Benedetto. Modena è diventata meta di pellegrinaggio per chirurghi di tutto il mondo. "Ma il vero protagonista resta il donatore. Senza quel gesto, nessuna tecnologia avrebbe potuto salvare quelle due vite" ci tiene a precisare il direttore generale dell’Azienda ospedialero-universitaria di Modena, Luca Baldino. In tempi di superspecializzazione, l’ingrediente più prezioso resta ancora la solidarietà umana.