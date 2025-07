Schianto sulla Romea. Muore una coppia. Lui era un noto dj

Una mattinata maledetta ieri sulla strada statale 309 ‘Romeà nel Ravennate, vicino al confine con Ferrara. Nellì’incidente - avvenuto all’altezza del chilometro 16 e che ha visto coinvolti sei veicoli, di cui uno pesante - hanno perso la vita due persone, due coniugi veneti. L’automobile su cui viaggiava la coppia si è scontrata con un camion. Uno scontro frontale che non la lascaito scampo a Rino Vendemiati, 60 anni e Marina Passarella, 55 anni (foto). Vendemiati, era un dj molto noto e con la moglie condivideva la passione per il ballo, Nell’incidente si sono registrati altri feriti, di cui uno in condizioni serie. Pare che il camion abbia invaso la corsia dove viaggiava l’automobile delle vittime.