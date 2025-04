Scrive alla maestra: "Il babbo picchia la mamma"

Un bambino di dieci anni ha visto il padre aggredire la madre, nella loro casa di Falconara (Ancona), nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Subito dopo ha scritto una lettera alla sua maestra per denunciare l’episodio. "Ho visto papà prendere a testate mamma". L’atto di coraggio del bambino è emerso oggi, al tribunale di Ancona, dove è in corso un processo per maltrattamenti e lesioni aggravate in famiglia a carico del padre, 38 anni. A parlare della lettera scritta alla maestra è stata la nonna materna del minore: la nonna aveva fotografato la lettera consegnandola poi ai carabinieri.