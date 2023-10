Servizio in appalto al marito dell’assessora

È bufera in municipio a Reggio Emilia dove il Comune ha dato, in affidamento diretto, al marito di un’assessora il servizio di rassegna stampa telematica che tutti i giorni arriva sulla posta elettronica dei membri di giunta, consiglieri comunali, dirigenti e dipendenti comunali a cui spetta di diritto. Ad aggiudicarsi l’incarico – per complessivi 7.500 euro (a metà con la Provincia di Reggio Emilia, con la quale il Comune divide il servizio) – è la società Pressline, di cui è titolare nonché responsabile legale Roberto Sacchelli, marito di Raffaella Curioni, assessora comunale della giunta di Luca Vecchi, con le deleghe a educazione e sport. La Lega parla di "scelta inopportuna e di conflitto d’interessi", preannunciando "un ricorso all’Anac" e chiedendo "le dimissioni immediate dell’assessora". L’Amministrazione Comunale però si difende e si dice tranquilla sulla vicenda. "La procedura è regolare, dalle verifiche normative non sussiste alcuna incompatibilità. La Pressline ha presentato la miglior offerta qualitativa e in termini di prezzo". E infine puntualizza: "L’ordinamento prevede una separazione tra organi politici e tecnico-amministrativi. Nessun membro della giunta era a conoscenza della procedura di affidamento in corso".

Daniele Petrone