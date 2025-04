Sfilata con ’Romagna mia’. Il re fra gli alluvionati: "Emozionato da un video"

È stato l’inno della rinascita dopo l’alluvione. Ma a Ravenna con ’Romagna mia’ si piange e si ride, ci si fa forza e si celebrano i momenti memorabili. E così ieri il valzer più famoso ha accompagnato la visita di re Carlo III e della regina Camilla del Regno Unito e del Presidente della Repubblica in più momenti e in particolare in piazza del Popolo, dove ad aspettare le autorità c’erano i giovanissimi ballerini della scuola Malpassi, con i costumi tipici romagnoli. E non solo loro: nella piazza gremita i Reali hanno incontrato ballerini, produttori, bambini, mosaicisti, associazioni. La regina Camilla si è fermata ad ammirare i mosaici dei bimbi del corso di Ravennantica e ha inserito una tessera in quello della piccola Irene: "Ha detto che eravamo bravissimi, mi sono molto emozionata".

Tra gli stand anche quello degli alluvionati della Cab Terra, che nei giorni più duri di maggio 2023 salvarono Ravenna acconsentendo a far deviare l’acqua sui propri terreni. Al re Carlo III è stato anche mostrato su uno schermo un video con i danni, che lui ha guardato sgranando gli occhi, dicono anche emozionandosi: "Un bellissimo segnale di vicinanza e attenzione, per nulla scontato" ha commentato il presidente della Regione Michele de Pascale. Del disastro in Romagna gli aveva già parlato Federico Marchetti, l’imprenditore ’padre’ di Yoox e da tempo board member di Highrove e trustee della King’s Foundation, la fondazione del Re, che ieri ha detto: "Lavoro con lui da otto anni. Gli ho parlato di Ravenna in tante situazioni, anche quando c’è stata l’alluvione, gli ho anche regalato un libro scritto da un inglese. Ma la decisione di venire a Ravenna e visitare la basilica è sua, in occasione anche degli ottant’anni per la Liberazione della città dal nazifascismo. Io sono una piccola tesserina in un grande mosaico".

E certo il re e la regina hanno trovato un’accoglienza calorosissima e variopinta: bandierine, cappelli colorati, cartelli in inglese e in italiano, gruppi arrivati anche dall’estero. Tanto che gli stessi giornalisti inglesi, volati in città a seguire l’evento, si sono stupiti dell’entusiasmo dei ravennati. Il presidente della Repubblica Mattarella si è fermato a stringere le mani ai bambini, e lo stesso hanno fatto il re Carlo III e la regina Camilla, avvicinandosi alle transenne dove tanti si sbracciavano per una foto e un saluto. "Il 10 aprile 2025 Ravenna per un giorno è tornata capitale con la presenza di due Capi di Stato, d’Italia e di Gran Bretagna – ha commentato Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna e ideatore dei Musei Byron e del Risorgimento –. Ravenna si è mostrata all’Italia, all’Europa e anche al mondo come una delle capitali di cultura, innanzitutto in nome di Dante, di Byron, delle Basiliche e dei monumenti bizantini riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità, per la memoria storica del primo e del secondo Risorgimento, per gli ideali di libertà che la animano e per le tradizioni popolari e la cultura dell’alimentazione. La speranza è di non dover aspettare a lungo per avere altri illustri ospiti a Ravenna che ne apprezzino e diffondano i grandi patrimoni culturali".