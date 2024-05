"Siamo stati presi in giro"

"Abbiamo appreso dal governo che i cittadini che hanno subito danni dall’alluvione, in molti casi drammatici, non verranno rimborsati del 100% come promesso loro". Parla di "vera e propria presa in giro" il governatore Stefano Bonaccini, che in un video su Instagram fa eco a Luigi Tosiani e punta il dito contro il governo per i rimborsi dei beni mobili: "Un anno fa il presidente Meloni e tanti ministri che ringraziammo vennero in Romagna e in parte dell’Emilia a promettere che, come dodici anni fa per il sisma, per cui ricordo fu rimborsato il 100% dei danni a chiunque doveva ricostruire, anche per l’alluvione ai privati sarebbe stato rimborsato il 100%. Impariamo che potranno ricevere fino a 10mila euro, ma se ne hanno già ricevuto 3mila o 5mila dalla Regione, verranno scalati fino a 10mila.

Mi auguro che il governo ci ripensi. Ovunque sarò lottero per i risarcimenti".