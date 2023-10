Smog, dalle auto al riscaldamento: scattano i divieti, ecco le città coinvolte

Bologna, 6 ottobre 2023 – Allerta smog, scattano in Emilia i primi divieti della stagione. Resta esclusa Bologna. Le limitazioni, saranno in vigore da domani a lunedì 9 incluso. Ecco le città coinvolte: Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. All’origine del provvedimento ci sono le proiezioni di Arpae sui possibili sforamenti dei valori limite giornalieri per quanto riguarda le polveri sottili.

Sabato 7, domenica 8 e lunedì 9 tornano quindi in vigore le misure emergenziali, che comprendono lo stop ai diesel Euro 5, l'abbassamento delle temperature medie fino a 19 gradi nelle case e 17 nei luoghi di lavoro, il divieto di accendere fuochi all'aperto (barbecue e grigliate compresi) e il divieto di usare i caminetti per il riscaldamento domestico.

Sempre per quanto riguarda il traffico, vige anche il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli. Questi divieti, che si aggiungono a quelli 'stabili' per tutto l'autunno e l'inverno, saranno confermati o meno a seconda dell'esito delle nuove proiezioni Arpae, previste per lunedì.