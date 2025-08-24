Sofia e Lucia, l’amore supera tutte le barriere. I fidanzati con la sindrome di Down vivono insieme

A Faenza prende il via ’Vita di coppia in borgo’, un progetto pionieristico che segna una svolta per il mondo della disabilità: per la prima volta due ragazzi con Sindrome di Down vanno a vivere insieme in autonomia. Protagonisti sono Luigi Fantinelli, 37 anni, e Sofia Manaresi, 25, fidanzati da tempo, che hanno realizzato il sogno di condividere la quotidianità in un appartamento nel cuore della città. L’iniziativa nasce dall’impegno dell’Associazione Genitori Ragazzi con Disabilità, in collaborazione con la Comunità Papa Giovanni XXIII, e rappresenta il frutto di anni di percorsi di preparazione alle autonomie, con il sostegno di Asl e servizi sociali. Luigi aveva già sperimentato la vita indipendente, mentre Sofia, prossima alla laurea in Scienze della Formazione, aveva maturato esperienze di autonomia a Reggio.