Sos Appennino: "Ripopoliamo i monti"

"Sette montagne, otto colline e una pianura". Il libro degli statistici e demografi Gianluigi Bovini e Franco Chiarini - presentato ieri in un convegno organizzato da Fnp e Cisl Emilia-Romagna in collaborazione con Fondazione Generazioni -, risponde alla domanda: "Riabitare i territori fragili emiliani e romagnoli è possibile?". Pertanto in "un’Italia vuota e più piccola", la ricerca descrive in 365 pagine come "l’inverno demografico cambierà il volto del Paese" e anche il modo in cui il cambiamento climatico influirà su questo processo. "Molte fragilità del territorio sono infatti dovute alla crisi climatica: nel 2024 ci sono stati 52 fenomeni tra frane e inondazioni - sottolinea Gina Risi, segretaria regionale Fnp Cisl -. Lo studio ha messo in luce alcune pesanti ricadute sulla sanità e il welfare della nostra società".

Così, Bovini e Chiarini hanno "osservato 118 comuni collocati in zone montane, collinari e di pianura più distanti dall’asse della via Emilia", trovando nel territorio regionale aree caratterizzate da un’elevata fragilità demografica: "Quasi una persona su tre ha più di 64 anni", dicono gli autori. Dati, grafici e parole a corredo di un lungo elenco di sfide legate alle trasformazioni della popolazione e delle famiglie, da superare per raggiungere l’obiettivo di riabitare tali aree che rappresentano il 44% della superficie regionale e sono vissute da 423mila persone residenti: "Invertire lo sguardo partendo dalle periferie", evidenzia una sezione del libro.

Tuttavia la Regione si conferma un territorio attrattivo nei confronti di persone italiane e straniere che determinano ogni anno un saldo migratorio positivo sul nostro suolo. E nel post Covid (2022-2023), la popolazione totale nei comuni analizzati è in parte aumentata, dopo un calo - in alcune aree di montagna - di quasi il 50% tra il 1961 al 2011. Ad aiutare, per l’appunto, è l’immigrazione: nelle aree di montagna arrivano 132,7 immigrati ogni 100 emigrati, una media superiore al valore regionale (118 immigrati ogni 100 emigrati). "Garantire un futuro ai nostri territori - sostiene Filippo Pieri, segretario generale Cisl Emilia-Romagna – è importante altrimenti è a rischio la nostra tenuta economico-produttiva". Per invertire questa tendenza, "è fondamentale mantenere l’attrattività, spinta anche dalle nostre università", conclude Pieri.