Svolta per il consumo di suolo in Emilia-Romagna. Il governatore Bonaccini e l’assessore Lori hanno deciso in Giunta "che non ci saranno più proroghe ai Comuni su nuovi progetti di espansione urbanistica. Confermiamo così l’impegno allo stop al consumo di suolo in Emilia-Romagna e che il 31 dicembre cessa il regime transitorio previsto dalla riforma della legge urbanistica. Il risultato è: gli 11mila ettari di espansione edilizia già tagliati in questi anni raddoppieranno"