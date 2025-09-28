Studentessa minacciata di morte . Insulti coperti con striscioni d’affetto

Ascoli ha reagito con forza e compattezza di fronte alle scritte oscene, diffamatorie e minacciose contro una studentessa comparse per tre volte all’esterno di un istituto superiore e sul palazzo di fronte. Dopo l’ultimo episodio, avvenuto nella notte di venerdì, la città non ha voluto restare in silenzio: già nel pomeriggio decine di persone si sono radunate davanti alla scuola, rispondendo all’appello spontaneo di "Libere Tutte". Striscioni e drappi con messaggi di vicinanza alla giovane studentessa vittima dell’aggressione psicologica hanno sostituito le frasi d’odio, trasformando un luogo deturpato in uno spazio di testimonianza collettiva. "Solidarietà", "libertà delle donne di gestire i propri sentimenti" e "mai più violenza" sono i concetti impressi sugli striscioni ieri mattina visibili sulle facciate.

Cittadini, studenti, associazioni si sono stretti attorno alla ragazza, condannando senza esitazioni un gesto che ha superato il confine della semplice offesa per scivolare nelle minacce di morte e perfino nell’invito al suicidio. Intanto proseguono serrate le indagini. Polizia municipale e carabinieri stanno esaminando le immagini delle telecamere e raccogliendo testimonianze.

L’ultima scritta, tracciata con spray rosso tra mezzanotte e le due di venerdì, riporta nome, cognome e classe della giovane, aggravando il peso delle accuse. Ipotizzabili i reati di atti persecutori (stalking), diffamazione e danneggiamenti, valutando anche l’eventuale istigazione al suicidio. La famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri e si spera che la stessa vittima possa dare indicazioni su chi è responsabile di un attacco così violento e minaccioso.

