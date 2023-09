Task force contro usura e racket nelle Marche: Ancona al centro della lotta

Misure antiracket e antiusura per contrastare il rischio di infiltrazioni criminali associative. Firmati ieri mattina in prefettura ad Ancona due protocolli di sicurezza con l’Abi, l’associazione bancaria nazionale, e con l’Ufficio scolastico regionale delle Marche. Il primo ha l’obiettivo di garantire sicurezza al tessuto economico e produttivi del territorio, il secondo punta all’integrazione degli stranieri presenti sul suolo nazionale, in questo caso regionale, attraverso il più rapido apprendimento della lingua italiana. Il timore, infatti, è quello che soggetti in arrivo da altri Paesi del sud del mondo possano trasformarsi in ‘carne da cannone’ per le organizzazioni criminali nazionali o fare da ‘testa di ponte’ per altri brand della malavita internazionale: "Il nostro territorio è ancora alieno sotto il profilo della presenza della criminalità organizzata – ha detto il prefetto di Ancona, Darco Pellos – . Oltre alle attività investigative e di intelligence a dircelo è anche il fatto che nella nostra regione si verifica un limitatissimo numero di reati-spia, incendi, danneggiamenti o atti dolosi a scopo estorsivo, episodi che invece in altri territori nazionali sono all’ordine del giorno. Ciò non significa che dobbiamo abbassare la guardia. È vitale il contrasto di comportamenti illegali, proteggendo le attività economiche sane ed evitando infiltrazioni. Le organizzazioni criminali possono avere l’interesse di usare e permeare il sistema bancario per riciclare denaro, per favorire l’usura e altre attività poco limpide".

All’incontro di ieri in prefettura erano presenti i rappresentanti di tutte le forze di polizia delle cinque province marchigiane, ma soprattutto il presidente della Corte d’Appello, il Procuratore generale della Repubblica, il Procuratore Distrettuale Antimafia, il Presidente e il Procuratore del Tribunale dei Minorenni delle Marche e il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche.

Pierfrancesco Curzi