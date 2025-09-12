Tassinari: "Una svolta la legge sulla montagna"

Con il DDL Montagna, approvato in via definitiva dopo oltre trent’anni di attesa, nasce una strategia nazionale che riconosce il valore delle aree interne. La deputata forlivese di Forza Italia FI Rosaria Tassinari sottolinea l’impatto per l’Emilia-Romagna e l’Appennino forlivese: fondi pluriennali per sanità, scuole, infrastrutture, digitale e imprese locali; incentivi fiscali per giovani imprenditori, medici e docenti; misure di tutela ambientale e agro-forestale. Una legge che restituisce dignità e nuove prospettive ai piccoli comuni montani, aprendo una stagione di sviluppo e rilancio.