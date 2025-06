"Ti taglio la gola". Botte alla ex, arrestato 50enne

Ha violato più volte il divieto di avvicinamento nei confronti della moglie, presentandosi sul posto di lavoro e anche a casa della donna. Poi ha continuato a spaventarla, chiamandola più volte al cellulare, inviandole le foto di titoli di giornali sulla vicenda e contattando con messaggi vocali la figlia, minacciando di fargliela pagare e di tagliarle la testa, se non gli avesse rivelato dove era la madre. Per questo, un 50enne è stato arrestato dai carabinieri e ora si trova ai domiciliari col braccialetto elettronico e l’accusa di maltrattamenti in famiglia.