Emilia RomagnaTorna WorkER, vetrina del lavoro della Cdo
23 ott 2025
REDAZIONE EMILIA ROMAGNA
Torna WorkER, vetrina del lavoro della Cdo

Oggi l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ospiterà la decima edizione di WorkER, l’evento promosso da Compagnia delle Opere Emilia-Romagna e dedicato al confronto sul significato e sul valore del lavoro. Nata nel 2015, l’iniziativa è diventata negli anni un punto di riferimento per imprenditori, manager e professionisti, offrendo uno spazio di dialogo tra impresa, scuola e terzo settore.

Quest’anno sono oltre 200 i partecipanti che si confronteranno su temi come passione, profitto sostenibile, identità e crescita aziendale. Tra i relatori spiccano Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna (nella foto), Dina Ravera (Destination Italia), Daniele Contini (Just Eat Italia), Riccarda Zezza (Lifeed), Pietro Trapletti (Gruppo Balsamo) e Attilio Briccola (Bric’s). La giornata, tra plenarie, workshop e networking, celebrerà dieci anni di una manifestazione che valorizza il lavoro come luogo di relazione, innovazione e bene comune. In questi anni l’iniziativa ha riscosso sempre un grande successo ed ha creato relazioni e legami.

© Riproduzione riservata