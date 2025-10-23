Toyota, un anno dopo la tragedia: "Un giorno di stop per lutto"

Lo stabilimento Toyota Handling di Bargellino ferma oggi la produzione. Un giorno di chiusura, per ricordare la tragedia che, esattamente un anno via, causò la morte di Lorenzo Cubello e Fabio Tosi e provocò il ferimento di altri 11 dipendenti. La produzione, nello stabilimento bolognese, resterà ferma tutto il giorno e per questa mattina l’azienda ha organizzato un piccolo momento di ricordo laico, davanti all’aiuola con le targhe che ricordano i due giovani tecnici che lo scorso anno persero la vita nello scoppio del serbatoio collegato alla centrale termica. Saranno presenti i vertici dell’azienda assieme ai famigliari di Cubello e Tosi, in un momento aperto a tutti i dipendenti che vorranno partecipare. Mancherà la compagna di Cubello, Paola Pawlikowicz, che era incinta del loro bambino quando l’esplosione spezzò la sua vita: "Non andrò alla Toyota perché ancora non ce la faccio – dice –. So che ci saranno i genitori di Lorenzo, ma io non me la sento. Mi hanno invitato tante volte, ma non so se riuscirò mai a entrare nello stabilimento dove Lorenzo è morto. Per me rimarrà sempre il luogo del dolore".

Questo, mentre vanno avanti gli accertamenti della Procura, che sta indagando per ricostruire cause ed eventuali responsabilità dell’esplosione, nell’ambito dell’inchiesta aperta per concorso di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose plurime gravissime e crollo. Dodici gli indagati, tra cui l’ad Michele Candiani e i suoi predecessori Giorgio Polonio e Ambrogio Bollini, oltre ai professionisti che a vario titolo progettarono, installarono nel 2017 e successivamente si sono occupati della manutenzione della centrale termo-frigorifera. Lunedì prossimo i periti nominati dalla pm Francesca Rago e quelli delle parti si ritroveranno allo stabilimento, per uno degli accertamenti irripetibili necessari a chiarire come sia partita l’esplosione. Per questo verrà ‘ricostruito’ il macchinario, assemblando le parti recuperate: l’obiettivo è vedere i danni prodotti, i punti più danneggiati e quindi capire come siano andate le cose.

Nicoletta Tempera