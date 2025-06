Travolto sulle strisce. Recidivo l’85enne che era alla guida

Un uomo di 80 anni lotta per la vita dopo essere stato investito sulle strisce pedonali a Ravenna, in viale Alberti. Alla guida dell’auto, un 85enne già protagonista di un episodio analogo nel 2020, nello stesso punto: allora aveva investito una 59enne, finita in ospedale in codice rosso. In quell’occasione fu denunciato per lesioni e la patente gli venne sospesa per sei mesi. Ora ha travolto l’anziano, che è stato elitrasportato in condizioni critiche all’ospedale Bufalini di Cesena. La polizia locale sta accertando la dinamica e valutando eventuali responsabilità.