Turismo, salute e lavoro. Patto fra San Marino ed Emilia-Romagna

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha accolto per la prima volta il Presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, i in visita a San Marino. Sono state ricordarte le numerose intese vigenti e da aggiornarsi, come l’Accordo di collaborazione del 2013. Si punta su maggiori intese nei settori economico-sociali, turistico-ambientali e di progettualità europea. Sinergie da sviluppare con l’aeroporto di Rimini fra i primi obiettivi. Si è parlato anche di sanità e dell’urgenza di procedere al rinnovo dei protocolli per lo scambio di prestazioni reciproche. Sul lavoro transfrontaliero, si auspica la continuità nella collaborazione, alla luce dell’aumentato flusso di lavoratori e dell’opportunità di monitorare congiuntamente le relative esigenze.