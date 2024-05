"Uccise e decapitò il fratello. Dategli l’ergastolo"

Ergastolo. Quest a la richiesta formulata ieri dalla pm Federica Messina alla Corte d’Assise di Forlì nei confronti dell’imputato Daniele Severi, 64 anni, autista del 118 ora in pensione, accusato di avere ucciso il fratello Franco, 53 agricoltore, trovato cadavere la sera del 21 giugno 2022 nel suo agricolo appenninico di Ca’ Seggio di Civitella di Romagna. Corpo ritrovato decapitato: e la testa non è mai stata ritrovata.

Nell’ottica dell’accusa, "Daniele ha assassinato il fratello con una crudeltà inaudita, prima sparandogli un colpo, alla testa, e poi decapitandolo, per non lasciare tracce. Un delitto feroce e crudele che ha scosso la comunità e che è inusuale anche negli omicidi firmati dalla criminalità organizzata".

La pm Messina ha chiesto per l’imputato anche l’isolamento diurno, data la gravità del reato e la continuazione con i reati di stalking (sempre al fratello Franco) e di porto abusivo di armi.

Richiesta di trasmissione degli atti anche per la moglie dell’imputato, Monia Marchi, che subito dopo il delitto, aveva cercato di coprire il marito, sostenendo che la sera dell’omicidio il consorte fosse in casa. Versione da lei stessa poi ribaltata pochi giorni dopo ai carabinieri: "Ho mentito, ma poi ho capito che quella bugia non avrebbe salvato mio marito".

Il movente? Economico. "Daniele voleva l’eredità del fondo agricolo, che però per contratto doveva essere lavorato da Franco fino al 2030". S’è associato alle conclusioni della pma anche l’avvocato Max Starni, che come parte civile difende le ragioni degli altri fratelli di Franco. "Daniele nell’ottobre scorso ha anche venduto la sua casa per evitare eventuali risarcimenti: questo vuol dire che è colpevole". La sua richiesta, per i fratelli, è di 5 milioni.

Maurizio Burnacci