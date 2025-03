Uccise il rivale per lo spaccio. Preso dopo 5 anni

Per l’omicidio di cinque anni fa a Porto San’Elpidio del 31enne Mihaita Radu, è stato arrestato un 36enne di origini albanesi dopo la condanna per omicidio volontario. L’arresto del 36enne è arrivato a conclusione delle indagini dei carabinieri dopo il fatto di sangue avvenuto il 17 febbraio del 2020 in un contesto di rivalità per il controllo del traffico di sostanze stupefacenti nel territorio. L’uomo, dopo aver lasciato l’Italia recandosi in Albania, era tornato nel Fermano. E proprio nel quartiere fermano di Lido Tre Archi i carabinieri lo hanno arrestato nei giorni scorsi. L’uomo deve scontare 22 anni e 9 mesi di reclusione.