Unimore sceglie il nuovo rettore: quattro in corsa

Oggi è il giorno decisivo per l’elezione del nuovo rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che prenderà il posto di Carlo Adolfo Porro, in carica dal 1° novembre 2019 e il cui mandato scadrà il 31 ottobre.

I candidati in corsa sono quattro: Alessandro Capra, docente di Geomatica; Rita Cucchiara, esperta in sistemi di elaborazione delle informazioni; Tommaso Fabbri, ordinario di Organizzazione aziendale; e Giovanna Galli, docente di Economia e unica candidata reggiana. Gli aventi diritto al voto sono 1.205, dopo la ponderazione del voto del personale tecnico-amministrativo. Per essere eletti al primo turno servono almeno 603 voti. Si vota da remoto, in modalità telematica e il risultato sarà noto in serata. In caso di mancato quorum, si andrà al ballottaggio il 16 giugno tra i due più votati.