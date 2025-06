Via all’Expo di Osaka 2025, vetrina delle eccellenze. Il governatore Acquaroli: "Grande occasione di crescita"

Inaugurata ufficialmente la Settimana delle Marche a Expo 2025 Osaka. L’evento è stato aperto dal saluto del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, collegato in diretta con Osaka da Palazzo Raffaello. A seguire, l’assessore alle Attività Produttive Andrea Maria Antonini, intervenuto da Osaka, ha raccontato la giornata inaugurale. Sono circa 70 le aziende marchigiane presenti e coinvolte nei vari eventi e appuntamenti. "La presenza delle Marche ad Expo Osaka 2025 è sicuramente una importante opportunità di crescita per il nostro territorio, le imprese e l’internazionalizzazione del Made in Marche" ha detto il presidente Acquaroli. "La Regione – ha sottolineato il Commissario Vattani - ha preparato bene e con anticipo la sua missione in Asia, con un programma articolato ed eterogeneo"