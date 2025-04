A scuola di gusto con Otello Renzi e le pizze di Marca

Fano e Fermo, 9 aprile 2025 – Pizze di Marca a Fermo e a Carignano di Fano. Il progetto della Camera di commercio Marche, azienda speciale Linfa, si ferma alla pizzeria ‘Fermanella’ Fermo giovedì 10 aprile alle 20,30 per un appuntamento dedicato a tutti coloro che vogliono scoprire l’abbinamento tra pizza, prodotti tipici e vini doc. (info e prenotazioni 0734 217061).

"Si tratta di un progetto unico in Italia – spiega Otello Renzi, sommelier e conduttore della serata – che in questo caso valorizza tipicità come la fava e il pecorino, che saranno servite sulla focaccia con germoglio di grano, o come la pesca della val d’Aso e il lonzino, che invece farciranno la schiacciata, o ancora la coppa e il caprino artigianali sulla focaccia di farina di lupini o le erbe spontanee e guanciale. Sono pizze speciali che valorizzano il territorio e che saranno precedute da un antipasto di riso nero grasso alla brace e seguite dal dolce, una pizza con crema di frutti di bosco al Varnelli. In abbinamento avremo i vini di Stefano Antonucci: spumante brut metodo classico, Verdicchio dei Castelli di Jesi Superiore, e poi Tardivo ma non tardo Castelli di Jesi classico Riserva”.

Altro appuntamento sarà quello del 23 aprile alle 20,30 al Gentilrosso di Carignano a Fano: "Qui – spiega Otello Renzi – avremo una entrata a base di carpaccio su letto di valeriana, seguita da olive Gentilrosso e sformatino di cavolo. A seguire le pizze: base ciclista con semi misti e insalata gentilina, mortadella della casa,stracciatella e pomodori secchi. Poi le pizze delle Terre di Rossini e Raffaello della Marca pesarese e urbinate con fior di latte, prosciutto di Alessi, patata allo zafferano del Montefeltro, formaggio di fossa dop e tartufo nero pregiato. Infine la pizza ai profumi di primavera con fior di latte, agretti e asparagi saltati, pancetta croccante, tuorlo d’uovo sbriciolato. In abbinamento i vini: lo spumante rosé dell’azienda Bruscia, il Trimplin e il Marche rosso Igt Sangiovese della cantina Selvagrossa, quindi Albanella e Roncaglia”.