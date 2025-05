BrodettoFest 2025: a Fano affari, showcooking, musica e tanto gusto

Conto alla rovescia per la 23 esima edizione di BrodettoFest promosso da Confesercenti Pesaro e Urbino. Mancano solo due giorni all’inizio della kermesse dedicata al piatto simbolo dell’Adriatico: da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno al Lido di Fano si celebra, infatti, la cucina italiana delle zuppe di pesce con più di cinquanta appuntamenti tra cooking show, degustazioni guidate, uscite in barca, laboratori per bambini, divulgazione scientifica, attività a difesa dell’ambiente, talk show, mostre d’arte, grandi ospiti, concerti e spettacoli.

Ci saranno lo chef stellato Roberto Pinto nel firmamento Michelin con il suo ristorante "Sine" di Milano (lunedì 2 giugno, alle 20) e la chef e conduttrice televisiva Sonia Peronacci, fondatrice di Giallo Zafferano, membro della giuria tecnica.

Il Brodetto Fest ricco di appuntamenti sarà non solo l’occasione per gustare il brodetto alla fanese ma anche per partecipare ai talk show, alle presentazioni librarie e per assistere ai concerti del cantautore Raphael Gualazzi (venerdì 30 maggio, alle 21.30), della cantautrice Marina Rei, sabato 31 maggio alle 21.30, della Musicamdo Jazz Orchestra con il progetto "Grande, grande, grande…Mina" (domenica 1 giugno, alle 21.30) e quello della cross street band veneziana "I Funksin" lunedì 2 giugno.

Tra gli ospiti del palco centrale anche l’imprenditore Oscar Farinetti che presenterà il suo libro "Hai mangiato? Racconti per prendersi cura del genere umano"- (Slowfood Edizioni 2025). Quattro giorni ricchi di eventi per tutti, dai giovani, alle famiglie, ai bambini. Per il programma completo, con le informazioni e gli orari su tutti gli eventi: brodettofest.it e Fb e Ig brodettofest.