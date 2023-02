Carnevale di Fano 2023: la città fa il pieno fra carri e ospiti vip

La sfilata dei carri



Fano – 5 febbraio 2023 - Carnevale 2023 a tutto campo. Lo spettacolo ha avuto inizio al mattino (guarda le foto), quando lungo viale Gramsci è andato in scena il Carnevale dei Bambini, una festa tutta per i più piccoli e per le scuole del territorio, fino alla grande sfilata, a partire dalle ore 15. Massiccia l’affluenza, che ha messo a dura prova ogni area di sosta attorno al perimetro del centro della città. Il costo del biglietto, che prevedeva riduzioni e sconti, non ha scoraggiato la partecipazione.

Hanno aperto il corteo, Maria Flora Giammarioli, presidente della Carnevalesca, e al sindaco Massimo Seri. Tre le maschere, l’immancabile Vulón (la maschera ufficiale del Carnevale di Fano) e gli ospiti della prima domenica: Rossella Brescia, Ciccio e Baz, dalla trasmissione “Tutti Pazzi per Rds”.



il tema “Spazio all’Arte” ha ispirato i nuovi carri, che si sono aggiunti ai tradizionali. Il primo giro ha presentato le opere dei maestri carristi, il secondo è stato dedicato al lancio dei dolciumi (in programma il lancio di ben 180 quintali di dolciumi nelle 3 domeniche). I dolciumi sono stati lanciati sia dai carri che dalle tribune, da dove sono piovuti anche panettoni. Un tiro incrociato che ha accontentato proprio tutti.



Musica Arabita, il gruppo musicale che compie 100 anni, ha sfilato con un nuovo carro, che si illumina dall’interno creando effetti speciali. Quest’anno ritorna la lotteria del Carnevale: primo premio, un’autovettura Aixam offerta dalla concessionaria Ford Eusebi, Come secondo premio in palio un programma di abbonamento di 6 mesi del Personal Fitness Lab, mentre al terzo una bicicletta elettrica messa in palio dalla ditta Cascioli. Imponenti le misure di sicurezza, con barriere in cemento armato posizionate agli ingressi e la presenza di agenti del Commissariato, carabinieri e polizia locale.