Il maltempo non ferma il Carnevale di Fano, le Winx ospiti dell'ultima domenica

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 1 marzo 2025 - Le piogge di oggi non devono spaventare: il Carnevale di Fano è confermato. Anche se il sole non splenderà, le previsioni meteo per domani parlano solo di cielo nuvoloso, temperatura intorno ai 9 gradi, ma nessuna pioggia. E così la festa più dolce d'Italia dal 1347 potrà svolgersi senza intoppi, regalando ai fanesi e ai visitatori di questa terza domenica di festeggiamenti carnascialeschi l'ultimo, attesissimo appuntamento lungo viale Gramsci di questa edizione. Completamente rinnovata.

L'ultima domenica di Carnevale sarà ricca di eventi, con il momento clou rappresentato dall'elezione del carro vincitore, scelto direttamente dal pubblico attraverso il QR code presente sul programma ufficiale o sul sito web della manifestazione. Le votazioni si chiuderanno oggi dopo il primo giro della luminaria e il carro vincitore verrà proclamato nel corso del giro di rientro, mentre la premiazione ufficiale si terrà martedì grasso.

In gara ci sono alcuni carri di grande impatto visivo e tematico: “Connessioni in corso” di Matteo Angherà, che esplora il rapporto tra realtà e mondo digitale; “Chi vuol esser lieto sia…” di Daniele Mancini Palamoni, ispirato al Trionfo di Bacco e Arianna; “Piano 'B' – A eventi estremi, estremi rimedi” di Valeria Guerra, che racconta la crisi climatica attraverso la storia di un orso polare; e “Clorophilla” di Luca Vassilich, una fiaba che intreccia natura e spiritualità in un'atmosfera incantata. Ma il primo vincitore morale di questa edizione è, senza dubbio, “Gli Slam son desideri. Wada come Wada” di Mauro Chiappa, il carro di seconda categoria (e quindi fuori concorso) che omaggia il campione di tennis Jannik Sinner che ha infiammato il web, spopolando tra i Carota boys e finendo al centro dell'attenzione mediatica nazionale.

Come sempre, grande attenzione ai bambini, che potranno divertirsi in totale sicurezza nell'area del Pincio a loro dedicata. Inoltre, il nuovo sindaco del Carnevale 2025, ha scelto per rappresentare il Consiglio delle Bambine e dei Bambini, è Edoardo Davide Pignataro, già protagonista del film “Cartapesta” di Andrea Lodovichetti, dedicato alla magia della manifestazione che affonda le sue origini in un documento datato 1347.

La giornata inizierà alle 9, con il Carnevale dei Bambini e la partenza del corteo delle scuole da viale Gramsci fino a Piazza XX Settembre, dove alle 11:30 i più piccoli saranno protagonisti dello spettacolo “44 Gatti Miao Dance Lesson”, un'esibizione musicale e interattiva con i celebri personaggi del cartone animato.

Dalle 15, si aprirà la grande sfilata dei carri allegorici lungo viale Gramsci, preceduta dalla delegazione del Consiglio delle Bambine e dei Bambini (che da quest'anno include anche Ragazze e Ragazzi) e dalla rappresentanza del Carnevale dell'Habana di Cuba, ospite ormai fisso grazie al gemellaggio consolidato nel tempo. A seguire, l'evento più atteso dai fanesi: l'immancabile getto degli ultimi 70 quintali di dolciumi, che renderà ancora più spettacolare il pomeriggio.

Ma il vero gran finale sarà nelle mani della magia. Dopo il comico Massimo Boldi e il trasformista Dario Ballantini, ospiti delle prime due domeniche, il Carnevale si concluderà con l'arrivo delle Winx, pronte a trasformare Fano in un regno incantato con lo “Winx 20th Celebration Show”, in programma alle 18:30 nei giardini del Pincio. Le celebri fate di Alfea, che festeggiano i loro vent'anni di successi, incanteranno il pubblico con coreografie spettacolari, musiche travolgenti ed effetti speciali, in uno spettacolo realizzato in collaborazione con Rai Marche e Rai Kids, che daranno visibilità all'evento.