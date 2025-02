Il Carnevale di Fano sfida il meteo con Ballantini

Fano, 23 febbraio 2025 – Le previsioni meteo per oggi non sono delle migliori, ma questo di certo non frenerà la festa. Il centro storico è pronto ad accogliere una nuova ed entusiasmante domenica. La macchina organizzativa del Carnevale di Fano è in fermento per la seconda sfilata in viale Gramsci, che promette di essere ancora più straordinaria della prima che ha visto il comico Massimo Boldi infiammare le folle di risate e allegria. L’asso nella manica di questa giornata è infatti l’attesissimo Dario Ballantini, ospite d’onore che già ieri sera ha incantato il pubblico del Teatro della Fortuna con il suo nuovo show esplosivo. Un’esibizione con un cuore solidale, dal momento che parte del ricavato dei biglietti staccati, è stato destinato alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Fano, un segno tangibile dell’impegno che unisce arte e solidarietà.

E oggi la festa continua. Il centro storico si prepara ad accogliere la grande parata di carri allegorici, tra cui il Pupo 2025, che omaggia il campione di tennis Jannik Sinner con il carro “Gli Slam son desideri… Wada come Wada”, che racconta il suo percorso sportivo con un tocco ironico e onirico. Non mancheranno le gigantesche opere allegoriche di prima categoria da cui verranno gettati sulla folla caramelle e cioccolatini ma un aspetto che rende unico il Carnevale di Fano è anche la sua capacità di abbracciare tutta la comunità, con l’Area Kids. Da quest’anno, infatti, il Carnevale di Fano ha un’area interamente dedicata ai bambini che durante l’evento pomeridiano (inizio ore 15) potranno seguire la manifestazione in tutta sicurezza divertendosi con laboratori dedicati al riciclo e animazione di vario genere. Previsto anche un getto tutto per loro di 2 quintali di dolciumi.

L’Area Kids è sostenuta da Aset Spa e si trova all’interno del percorso del Carnevale (fino a 10 anni si paga solo 1 euro). Un’intera giornata quindi da vivere in famiglia, con la sfilata dei bambini che aprirà le danze, seguita dai laboratori di “Carnevale a mattoncini” a cura di MarcheBrick, dove grandi e piccini potranno mettere alla prova la loro creatività.

Questa domenica poi, il Carnevale si arricchisce di un valore internazionale. Il sindaco di St. Albans, Jamie Day, è infatti giunto a Fano per celebrare il gemellaggio tra le due città, che dura ormai da oltre 20 anni. Ieri, è stato accolto dal sindaco Luca Serfilippi e dal vicesindaco Loretta Manocchi in Sala della Concordia, dove ha ricevuto anche una targa ricordo e un regalo speciale: uno dei gioielli della nuova collezione dell’orafo Luca Zandri, ispirata al Teatro della Fortuna. Un gesto simbolico che rafforza il legame di amicizia e collaborazione tra Fano e St. Albans. “La presenza del sindaco di St. Albans è un segno tangibile della forza dei legami internazionali che caratterizzano il nostro Carnevale”, ha commentato il sindaco Serfilippi. “Siamo felici che Jamie e Liz siano qui, e spero di poter ricambiare la visita presto, a St. Albans”, ha aggiunto. Infine, il pubblico oggi avrà un ruolo fondamentale: è possibile votare il carro più bello tramite il QR code presente sul programma ufficiale o direttamente sul sito web del Carnevale di Fano.