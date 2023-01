Carnevale di Fano, postazioni getto sold out. Servono 20 quintali di dolci in più

Carnevale, postazioni getto sold out Servono 20 quintali di dolci in più

di Anna Marchetti A ruba le postazioni del getto, che hanno fatto registrare il sold out in 24 ore. Ad una settimana dalla prima sfilata dei carri allegorici di domenica 5 febbraio, che avrà come ospiti "Ciccio, Rossella e Buz" di "Tutti Pazzi per Rds", le postazioni del getto sono esaurite ed è scattata la corsa per accaparrarsi uno dei 300 posti in tribuna. "Un ottimo segnale – commentano presidente e vice presidente della Carnevalesca, Maria Flora Giammarioli e Stefano Mirisola – la gente dimostra partecipazione nei confronti del Carnevale che, riparte con le sfilate dopo due anni di sospensione a causa della pandemia". Visto il successo del getto, la Carnevalesca sta pensando di aumentare ulteriormente i dolciumi da gettare sulla folla, aggiungendo ai 180 quintali di cioccolatini e caramelle (quest’anno il getto è stato affidato alla Dulciar di Noci in provincia di Bari) altri 20 quintali. Quattro i carri nuovi che sfileranno a partire dalle 15 lungo viale Gramsci: "Come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima" di Valeria Guerra, "Pop connection" di Luca Vassilich, "The dark side 50th" di Matteo Angherà e "Pacevolissimevolmente" di Giovanni Sorcinelli e Mauro Chiappa. In totale sono stati previsti 4...