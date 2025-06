Dire Straits Legacy, il sound immortale atterra a Fano: concerto-evento all'aeroporto

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 17 giugno 20025 - La grande musica internazionale atterra a Fano. Giovedì 20 giugno, alle ore 21, all'aeroporto “Enzo e Walter Omiccioli”, si terrà una delle tappe più attese del World Tour 2025 dei Dire Straits Legacy, la super band che riunisce alcuni dei protagonisti della leggendaria formazione britannica. L'evento, che rientra nel cartellone del festival ParArenalina, è organizzato in collaborazione con le istituzioni locali e promette una serata di altissimo livello artistico e carica di emozione.

Sul palco saliranno musicisti che hanno scritto pagine di storia del rock mondiale: Alan Clark, tastierista ufficiale dei Dire Straits dal 1980, Phil Palmer, chitarrista di fama planetaria, Danny Cummings, percussionista dell'ultimo tour della band madre, Mel Collins, sassofonista dal curriculum straordinario, e Marco Caviglia, voce e chitarra italiana, da anni parte del progetto DSL e co-autore dell'album 3 Chord Trick.

Nati per volontà degli stessi ex Dire Straits, i DSL non sono un semplice tributo: sono una continuazione naturale, autentica, del percorso sonoro di Mark Knopfler e soci. In scaletta, tutti i classici che hanno segnato un'epoca, da Sultans of Swing a Brothers in Arms, ma anche brani inediti tratti dal disco Three Chord Trick, pubblicato nel 2017 e registrato tra Roma e Los Angeles, con arrangiamenti curati dagli stessi Clark, Palmer e Caviglia.

L'approdo fanese della tournée mondiale arriva dopo il sold out registrato in diverse città europee e nordamericane, da Lisbona a Chicago, da Helsinki a Las Vegas. Il concerto all'aeroporto si preannuncia come un evento memorabile, capace di far rivivere – con il cuore e con le orecchie – la potenza e la raffinatezza di un repertorio senza tempo. Dire Straits Legacy sarà protagonista di un evento dal forte impatto sociale: il concerto del 20 giugno all'aeroporto di Fano è in collaborazione con ParAdrenalina ETS, associazione locale impegnata nell'inclusione delle persone con disabilità attraverso lo sport e iniziative.

Tutto il ricavato della serata sarà devoluto a ParAdrenalina ETS, per sostenere i progetti di supporto e inclusione sociale dei diversamente abili.

I ticket, disponibili sul circuito LiveTicket, costano 55 euro più diritti di prevendita, con tariffa ridotta di 10 euro per i bambini sotto i 10 anni. L'ingresso è gratuito per le persone con disabilità al 100%, con possibilità di biglietto in omaggio anche per l'accompagnatore. È inoltre possibile utilizzare il Bonus Cultura per i diciottenni.