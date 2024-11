A San Giorgio di Terre Roveresche tre iniziative contro la violenza sulle donne

Terre Roveresche (Pesaro Urbino), 23 novembre 2024 – Nel municipio di San Giorgio (Comune di Terre Roveresche), domani e lunedì, si terranno tre iniziative legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Gli eventi sono a cura della Pro Loco del paese con la collaborazione del Comune di Terre Roveresche. Il via scatterà domattina alle 9,30 con la “Camminata di sensibilizzazione”: ritrovo dei partecipanti al campo sportivo, da dove inizierà un corteo su un percorso di circa 3 chilometri, che prevede alcune tappe durante le quali verranno lette poesie per stimolare la riflessione sulle diverse forme nelle quali si può manifestare la violenza sulle donne, fino a sfociare nel femminicidio.

Alle 11,30 il corteo raggiungerà il MuSA (Museo Storico Ambientale) per l’inaugurazione della mostra pittorica dal titolo “La donna e i suoi colori” dell’artista Giovanna Brunetti. Il taglio del nastro sarà seguito da un aperitivo. Lunedì alle 21 l’appuntamento sarà alla sala polivalente di via Garibaldi, dove l’attrice Maria Flora Giammarioli, accompagnata dalla musicista Elena Lodovici, metterà in scena lo spettacolo “Rossetto Rosso” ispirato ai testi del libro ‘Ferite a morte’ di Serena Dandini. Tre eventi che consentiranno di porre l’attenzione su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani e contro la quale occorre mettere in campo strategie di prevenzione ad ogni livello.