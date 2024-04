Fano, gli eventi dell’estate 2024: il primo cartellone

Un calendario eventi 2024 appena stampato e già da aggiornare, perché presentandolo ci si è subito accorti di averne lasciati fuori almeno un paio: ‘Generazione Futuro’ (21-23 giugno) e ‘Fano Love Party’ (19-20 luglio). E così ora le associazioni fanesi rimaste eventualmente escluse nella prima mandata di stampa, avranno tempo fino a lunedì per segnalare gli appuntamenti da inserire nella guida presentata dall’assessorato al Turismo del Comune di Fano, che verrà ristampata martedì. “Ne avevamo stampate poche copie proprio per questo”, è stato detto dal dirigente del Servizio Turismo, Ignazio Pucci, presentando "un calendario che è uno strumento di visione di insieme, che dà conferma degli eventi cardine dell’estate fanese" e che alla sua versione cartacea affianca uno strumento digitale quotidianamente aggiornato, creato lo scorso anno per i turisti, ma anche a beneficio dei cittadini, che vogliono essere aggiornati sugli eventi del giorno in città.

Accanto agli appuntamenti, la pubblicità della Fano Visit Card, la tessera offerta gratuitamente ai turisti dalle strutture ricettive fanesi che fa scoprire loro le bellezze di Fano offrendogli l’opportunità di fruire delle agevolazioni proposte dal Comune: tariffe agevolate sui trasporti, ingresso gratuito ai musei e sconti su merchandising e biglietti d’ingresso agli eventi. "La novità di quest’anno - ha aggiunto Pucci - è che anche i visitatori che non soggiornano in città, oltre agli stessi cittadini, potranno acquistare la Fano Visit Card sul portale dedicato e godere delle agevolazioni. Basta scaricare l’App Visit Fano dagli store ufficiali ed entrare nel menù a sinistra".

Il calendario eventi sarà distribuito in tutte le strutture ricettive e nei luoghi pubblici e nei Punti Iat, compreso quello nuovissimo in Piazza XX Settembre, accanto al quale c’è uno dei totem digitali cittadini su cui compaiono costantemente le immagini promozionali della città e che una volta toccato permette di interagire e "navigare" per Fano, sfogliando il programma come nell’opuscolo cartaceo di 24 pagine, su cui trovano spazio un centinaio di appuntamenti da aprile a dicembre. Colorate di giallo le manifestazioni di punta.

Il calendario degli eventi

Si parte il 5 maggio con la Collemar-Athon seguito dal Giro d’Italia (11,12 e 16), Una città da Giocare (26) e il nuovo evento musicale Sopravento (24-26) per arrivare a giugno con il Brodetto Fest (30 maggio-2 giugno), Calciomercato L’Originale (3-7) e la 15esima edizione di Centrale Fotografia (7-9) con Boomerang Rewind (20-23) e Passaggi Festival (26-30). A Luglio la conferma dei Malatesta a Fano, La Fano dei Cesari e il Fano Jazz con Cinefortunae e i Concerti d’Organo. Agosto invece è il tempo della Festa del Mare, la Fiera di San Bartolomeo, il Paese dei Balocchi e la Festa della Birra fino ad arrivare a settembre con la polifonia e la festa dei fiori che chiude ufficialmente il calendario estivo.