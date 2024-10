Fano Film Festival parte a razzo: coi manifesti

Fano, 19 ottobre 2024 – Sarà la mostra sui manifesti del Fano International Film Festival “Grafica per il cinema”, dello studio grafico Zaccone Guerra, ad inaugurare la XXXVI edizione del festival, in programma dal 22 al 27 ottobre prossimi al cinema Masetti. Sono più di 2000 i cortometraggi, provenienti da quasi 100 nazioni, tra i quali il direttore artistico Fiorangelo Pucci e i suoi collaboratori hanno selezionato i premiati. Tra questi “Arianna” della cagliese Erika Rombaldoni che ha ottenuto il riconoscimento di “Miglior film di autore marchigiano”. Altra novità di questa edizione del Fano International Film Festival l’assenza del premio come “Migliore attore” e il doppio riconoscimento di “Migliore attrice”, alle francesi India Hair e Raya Martigny per “Queen Size” che è stato anche premiato come “Miglior film di autore straniero”.

Il riconoscimento di “Miglior film d’autore italiano e Targa Fedic” se lo è aggiudicato “Ignoti” di Giuseppe Brigante, mentre è stato attribuito al corto spagnolo “Yo Voi Conmigo” il titolo di “Miglior film d’animazione” e all’italiano “Sette minuti” il premio di “Miglior documentario”.

“Film Festival ormai – ha commentato il professor Pucci – è una manifestazione conosciuta in tutta Italia e soprattutto all’estero”. “Il Festival in tutti questi anni – hanno sottolineato il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore alla Cultura, Lucia Tarsi – ha dato lustro alla città e noi non possiamo che confermare il sostegno all’evento: il cuore di questa città è la cultura”.

La prossima settimana sarà ricca di appuntamenti: martedì 22 l’evento inaugurale, alle 20.30, della mostra “Grafica per il cinema” con l’esposizione di 20 manifesti che sono stati l’immagine di altrettante edizioni del Festival. Si proseguirà alle 21.15 con la “Serata animata” “con il meglio dell’animazione italiana e straniera”. Mercoledì 23 (ore 19.45) è dedicato al “Nuovo cinema italiano”, giovedì 24 (19.45) protagonisti saranno i lavori dei giovani registi della Scuola nazionale di cinema di Roma, sarà invece dedicata alla “Vetrina internazionale” la serata di venerdì 25 ottobre, sempre alle 19.45.

Il pomeriggio di gala con le premiazioni è fissato per sabato 26 ottobre, alle 17.30, mentre il Festival si conclude con l’“Extra time” di domenica mattina alle 6 con film a sorpresa e colazione. Questo è l’unico appuntamento a pagamento (6 euro, prenotazioni su www.cinemamasetti.it) per tutti gli altri incontri ingresso libero. Tanti i collaboratori del Fff che contribuiscono, insieme al direttore artistico Pucci, al suo successo. Tra questi la fanese Anastasia Grandis cui è affidato il delicato compito delle traduzioni e delle sottotitolazioni, Giorgio Valentini che ha firmato la sigla e Stefano Salimbeni per la consulenza tecnica alle proiezioni.