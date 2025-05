Fano, il Rotary chiama a raccolta scuole e famiglie per prevenire il cyberbullismo

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 16 maggio 2025 - Una città che si interroga , ancora una volta, su come proteggere i propri ragazzi da bullismo e cyberbullismo. Non con proclami o giornate simboliche, ma con strumenti concreti. È lo spirito dell'iniziativa promossa dal Rotary Club di Fano, che questo pomeriggio alle 18 porterà sul palco del Cinema Teatro Masetti un convegno aperto alla cittadinanza: “Il bullismo non insegna, segna”. Un titolo che non lascia spazio a interpretazioni.Dietro l'evento – sostenuto da cinque istituti comprensivi del territorio e dal Polo scolastico 3 – c'è un percorso avviato dal Rotary già nel 2019, che ha portato all'adozione di un Modello Organizzativo Gestionale ( MOG) certificato per la prevenzione antibullismo. Un approccio codificato, adottato a livello scolastico e affiancato da un manuale operativo distribuito a docenti, studenti e famiglie. "È una piaga sociale che non si può combattere con le parole - avverte il presidente del Rotary fanese, Michele Brocchini - ma con strumenti precisi, continuità e coinvolgimento diretto delle scuole. Il convegno è un altro passo per non spegnere i riflettori".L'appuntamento sarà coordinato dal giornalista Marco Giovenco e prevede gli interventi della consulente organizzativa Lucia Romagnoli , della psicologa Marika Bertuccioli (esperta di dipendenze tecnologiche) e della dirigente scolastica Silvia Faggi. A chiudere, Luca Pagliari, giornalista e narratore già autore del progetto #cuoriconnessi, che porterà in scena lo spettacolo “Bandiera bianca – Storie di genitori e figli nell'era digitale”.L'ingresso è gratuito, sostenuto anche da Spazio Conad. Ma la domanda resta aperta: serviva un Rotary per parlare di bullismo? La risposta, implicita, è sì. Perché manca ancora un'azione sistemica e culturale che rende superflua l'iniziativa come questa. E allora tanto vale coglierle, finché ci sono.