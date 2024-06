Festival Alter a Pergola, in scena "Prendere il volo”

Pergola, 27 giugno 2024 – Sabato (29 giugno) farà tappa al teatro Angel dal Foco di Pergola “Alter Art”, il festival di danza, teatro, musica, arti visive e welfare ambientale, organizzato dall’associazione “Ijshaamanka” con il sostegno della Comunità Europea e la collaborazione di Regione Marche, Ministero della Cultura, Comune di Pergola, Liceo scientifico di Pergola, Liceo artistico di Fabriano, Confcommercio Marche Nord e Bcc Pergola-Corinaldo.

L’appuntamento è per le 21,30 con lo spettacolo "Prendere il volo" della compagnia "Drogheria Rebelot" (P di Milano. “Un lavoro strepitoso – spiega la direttrice artistica del festival, Monia Mattioli -, che si focalizza sui temi della sostenibilità, ma soprattutto sull'ascolto empatico verso tutte le biodiversità presenti in natura. Un messaggio che dedichiamo ai bimbi e ai ragazzi, ma anche a tutta la comunità”.

“Prendere il volo”, tratto dall’opera di Marina Marinelli e Silvia Molinari, edito da Topipittori, nasce con il desiderio di raccontare il rapporto che è possibile costruire sentendosi parte della stessa natura degli uccelli, delle nuvole, degli alberi. Lo spettacolo intende mettere in luce non solo il tema della protezione degli esseri più deboli, ma, a partire da questo, abbracciare un discorso più ampio in cui la cura di ciò che ci circonda riflette la cura e la crescita di noi stessi. Protagonista è Zazì, che fin da bambina accoglie gli uccellini caduti dal nido e li aiuta a prendere il volo. Una casa piena di semplice meraviglia dove, tra magie d’ombra e animazione di figure, prende vita la narrazione dell’incontro tra umano e volatile. L’ingresso allo spettacolo è libero.