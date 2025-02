Gran Galà di Carnevale a Fano: svelati i primi ospiti

Fano, 20 febbraio 2025 - In città l’attesa è ormai alle stelle. La corsa al biglietto per il Gran Galà di Carnevale, non è ancora ufficialmente iniziata (i canali si apriranno sabato al botteghino del teatro) ma in base alle prenotazioni informali già registrate i posti rimasti disponibili si conterebbero ormai sulle dita di una mano. Il pubblico fanese non vede l’ora che arrivi il 1° marzo per rivivere il grande veglione di carnevale al teatro della Fortuna, un evento che mancava da troppo tempo e che si prepara a un ritorno in grande stile. Finalmente svelati gli ospiti che renderanno questa serata ancora più speciale. A guidare il pubblico nella cena-spettacolo sarà Dalila Voice, affiancata da Miss Marche Vittoria Latini e dalla modella Federica Giovagnoli. Ma il nome più atteso è quello di Antonio Mezzancella, ospite fisso a La Volta Buona con Caterina Balivo, imitatore e cantante dalla straordinaria versatilità, vincitore di Tale e Quale Show e protagonista di Il Cantante Mascherato. A lui il compito di portare la sua inimitabile energia sul palco dove il programma prevede anche le performance di Claudio Morosi, Clarissa Vichi e Asia Antonietti, fino alla sfida a colpi di stile per il premio ai migliori travestimenti.

Due i dress code ufficiali: Red Carpet, per chi vuole sfoggiare un look elegante e sofisticato, e Cinematografico, per chi ama trasformarsi in icone del grande schermo. In palio, riconoscimenti per il miglior costume, l’abito più raffinato, la miglior coppia da film, l’acconciatura più scenografica e il trucco più spettacolare. La voglia di festa è incontenibile e la conferma arriva dalle tantissime richieste di prenotazione già fioccate subito dopo la conferenza stampa (per informazioni info@maybesrl.com). Ma il Carnevale di Fano non si esaurisce certo qui.

Questa settimana si prospetta un susseguirsi di eventi che renderanno la città ancora più vivace e coinvolgente a partire da questo pomeriggio alle 16 alla Bocciofila La Combattente con il Veglione del Castagnolo, un evento dedicato alla “gioventù del Carnevale che fu”, tra balli, musica e una dolce immersione nella tradizione. Domani, invece, stesso luogo stessa ora, spazio ai più piccoli con il Veglione dei Bambini, un pomeriggio di animazione e merenda speciale, seguito alle 17 dalla proiezione del film d’animazione Buffalo Kids al Cinema Masetti, con una promozione 2x1 per i possessori della Tessera del Carnevale. In serata, doppio appuntamento di grande richiamo: il Concerto di Carnevale “Buffe Ironie” dell’Orchestra Sinfonica Rossini alle 21 al Teatro della Fortuna e la presentazione del libro La Signora dei Baci alla Casa della Comunità Don Paolo Tucci, per scoprire la storia di Luisa Spagnoli e il suo legame con il designer Federico Seneca. Il Teatro della Fortuna sarà protagonista anche sabato alle 21 con lo spettacolo benefico di Dario Ballantini, 40 anni nei panni di altri, il cui ricavato andrà alla Croce Rossa Italiana. Il noto trasformista porterà in scena dieci delle sue imitazioni più celebri, tra cui Ray Charles, Gino Paoli e Vasco Rossi.