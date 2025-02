Fano, gran galà di Carnevale a teatro: dress code e limousine

Fano, 9 febbraio 2025 – Abiti in maschera, eleganza, musica, divertimento. Questa l’atmosfera di “Una notte da cinema”, la serata organizzata da Maybe srl il primo marzo al Teatro della Fortuna. Il Gran Galà di Carnevale è stato ufficialmente presentato ieri mattina, proprio al Teatro della Fortuna, dal presidente Stefano Mirisola, dal sindaco Luca Serfilippi, l’assessore agli Eventi Alberto Santorelli e Franco Peroni di Maybe, l’agenzia di comunicazione che si fa carico dell’intera organizzazione. Un evento hollywoodiano per 500 persone con cena, spettacolo, musica e performance: si esibiranno Claudio Morosi e Clarissa Vichi, a cui seguirà la performance esclusiva di Asia Antonietti. Non mancheranno coreografie ispirate ai grandi musical, spettacoli di danza aerea e performance di alto livello, arricchite dal special live sax di Corrado Cori. Seguirà la collezione della stilista Sofia Marzoli, ispirata al Carnevale, e la premiazione della miglior maschera. Prevista anche un’asta di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Openhouse.

A seguire, il Teatro della Fortuna si trasformerà in una pista da ballo, con dj set di Matteo Pietrelli, che accompagnerà gli ospiti fino alle 3 di mattina. Sarà naturalmente una serata in maschera a tema, con ispirazione ai personaggi cinematografici o con outfit da red carpet, quindi abiti da sera, smoking, capelli e collane. E proprio sul tappeto rosso, gli ospiti sfileranno dall’ingresso della Corte Malatestiana, dove intorno alle 19.30 sarà allestito l’apericena, fino al Teatro della Fortuna, una passeggiata di pochissimi metri ma sufficiente per sfoggiare il proprio look. Per chi vorrà saranno a disposizione due limousine, una bianca e una nera.

Alle 21 l’avvio della cena curata da Biagiali Catering Gourmet, a firma di Massimo Biagiali, chef patron dell’hotel ristorante Giardino. Il servizio bar, invece, sarà curato dal Bon Bon Cafè. Per assicurare a tutti il rientro a casa in sicurezza, i partecipanti potranno usufruire del servizio auto con conducente della Ncc Metauro (392 9821074).

Tra martedì e mercoledì della prossima settimana i biglietti si potranno acquistare al botteghino del Teatro della Fortuna e su Vivaticket, il costo varia da un minimo di 90 ad un massimo di 120 euro a persona. In particolare il biglietto si pagherà 90 euro per il loggione dove i tavoli, al termine della cena, saranno rimossi. In loggione, per garantire la visione comoda dell’intero spettacolo, saranno installati due mega video. Si paga, invece, 100 euro per il III ordine di palchi e per quei tavoli della platea che saranno rimossi sempre al momento del ballo. Il biglietto sale a 120 a persona per i 4-5 tavoli della platea che rimarranno per tutta la serata ed è invece di 110 euro il costo per accedere al I e II ordine di palchi.

“Le feste in maschera fanno parte della storia della nostra città e del teatro che è – ha commentato Santorelli – un posto magico da vivere come San Pietro in Valle e San Francesco. In questa strategia rientrano gli investimenti effettuati dall’amministrazione sia per l’acquisto del praticabile (si parla di 35mila euro ndr), senza il quale il Gran Galà non si sarebbe potuto fare, sia delle infrastrutture per riportare gli spettacoli alla Corte Malatestiana”.