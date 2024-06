A Mondolfo prendono il via le «Passeggiate nell'abitato antico»

Mondolfo (pu) 25 giugno 2024 – Prende il via mercoledì una delle iniziative tradizionali più apprezzate del periodo estivo mondolfese: le “Passeggiate nell’abitato antico”. Una visita guidata gratuita alla scoperta del centro storico racchiuso nella duplice cortina muraria quattrocentesca griffata Francesco Di Giorgio Martini, che si protrarrà fino al 4 settembre, tutti i mercoledì, escluso il 14 agosto. Il ritrovo per i partecipanti è fissato per le 21 al complesso monumentale di Sant’Agostino e per arrivarci quest’anno è stata introdotta una bella novità. Si tratta di un bus navetta gratuito dal lungomare di Marotta, con fermate al camping Cesano alle 20,15; all’hotel Ambassador alle 20,20; a Villa Valentina alle 20,25; all’hotel Lilly alle 20,30 e al camping Gabbiano alle 20,35, che raggiungerà Mondolfo alle 20,55 e che poi rientrerà a Marotta alle 23,30. Per usufruire della navetta è sufficiente prenotarsi allo 0721.960665. Dal complesso monumentale di Sant’Agostino inizierà la passeggiata alla scoperta di uno dei Borghi più Belli d’Italia, che toccherà anche il Museo Civico, l’Armeria del Castello (dove ad accogliere i visitatori ci sarà un armigero in costume medievale) e i sotterranei del Bastione Sant’Anna. Tutte le info sulla iniziativa sono disponibili sul sito web del Comune e dell’Archeoclub d’Italia, sezione di Mondolfo, i cui volontari portano avanti il progetto.