Pergola, omaggio al re del pop alla Fiera del tartufo bianco

Pergola, 12 ottobre 2025 – Ci sarà anche un energico omaggio al re del pop domani pomeriggio a Pergola, nell’ambito della seconda domenica della Fiera nazionale del tartufo bianco. In Piazza Fulvi, a ingresso gratuito come tutti gli altri spettacoli in programma durante la rassegna dedicata al ‘diamante della terra’, dalle 17,30 andrà in scena il ‘Michael Jackson Show’ che avrà come protagonista Roy Paladini. Il poliedrico artista (ballerino e cantante), noto per essere stato il vincitore dell’edizione 2023 di ‘Tali e Quali Show’, proporrà uno spettacolo che include musica, coreografie, costumi e un coinvolgimento del pubblico per ricreare l'esperienza dei grandi show di Michael Jackson. Primo e dopo l’esibizione di Paladini la stessa piazza ospiterà altri momenti di musica, animazione e spettacolo.

Decisamente interessanti, inoltre, si annunciano le visite a due gioielli pergolesi rese possibili dalla Giornata Fai d’Autunno: il Teatro Angel dal Foco e i suoi spazi normalmente inaccessibili e la storica chiesa di San Francesco, fondata nel lontano 1255. Proposte che rendono ancora più ricco il menù della Fiera, che decollerà il mattino alle 9,15 con la Cicloturistica del Tartufo e proseguirà alle 10 con la ‘Camminata Rosa’, organizzata da Avis Pergola, Frontone, Serra Sant’Abbondio a sostegno della ricerca sul tumore al seno. Sempre alle 10 l’apertura di tutti gli stand. Per chi vuol abbinare le gioie del palato a storia e cultura è da non perdere il pacchetto che con 30 euro consente di degustare un primo e un secondo al tartufo e di visitare il museo dei Bronzi. s.fr.