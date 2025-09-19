Quando Fano progettava il ponte Archimedeo: la Snamprogetti protagonista nello Stretto di Messina

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 19 settembre 2025 - C'è anche un pezzo di Fano nella lunga storia dell'attraversamento dello Stretto di Messina. A ricordarlo sarà l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, che sabato 20 settembre alle 18.30, nella sede della Darsena Borghese, ospiterà una conferenza dedicata al “Tunnel Archimedeo”, l'alternativa visionaria al ponte sospeso che negli anni Ottanta vide protagonista la sede fanese della Snamprogetti, una delle società del gruppo Eni.

La radice di questa storia porta il nome di Enrico Mattei, fondatore dell'Eni, che scelse di diffondere i centri di ricerca e progettazione anche fuori dalle grandi città. Fu grazie a quella strategia che a Fano si sviluppò un polo tecnico capace di formare centinaia di professionisti, molti dei quali contribuirono direttamente all'elaborazione del progetto di attraversamento nell'alveo dello Stretto. Negli anni Ottanta, mentre il ponte sospeso era ancora un'ipotesi lontana, da Fano partì l'idea di una galleria subacquea “galleggiante”, basata sul principio di Archimede: un tubo di circa 25 metri di diametro, immerso a 50 metri di profondità, ancorato al fondale con tiranti. L'opera avrebbe ospitato due tunnel stradali e una galleria ferroviaria a doppio binario. Il tema della sismicicità, cruciale nello Stretto, ha portato i progettisti fanesi a ideare soluzioni d'avanguardia, come giunti capaci di resistere a eventi tellurici di grande magnitudo.

"Quello fu il primo vero tentativo di unire lo Stivale all'isola con un'infrastruttura stabile - ricorda l'ingegnere Fabio Launaro, titolare del brevetto sui giunti sismici e relatore dell'incontro -. Un progetto che testimoniava coraggio, ingegno e capacità tecnica, qualità che a Fano non sono mai mancate".

Oggi, a distanza di quasi quarant'anni, il progetto del ponte sullo Stretto è tornato al centro dell'agenda politica nazionale. Con il governo Meloni la società concessionaria Stretto di Messina SpA è stata riattivata nel 2023, e il Cipess ha approvato il progetto definitivo nell'agosto 2025, riconoscendone la pubblica utilità. Il costo stimato è di circa 13,5 miliardi di euro, con lavori preliminari attesi entro la fine di quest'anno e l'obiettivo di vedere l'opera completata e percorribile entro il 2032-2033. Per la città della Fortuna, che con i suoi tecnici contribuì a scrivere una pagina importante di quella storia, l'appuntamento dell'Anmi sarà anche l'occasione per rivendicare il ruolo avuto allora e per rileggere con orgoglio un capitolo che lega la comunità fanese alla grande stagione visionaria di Mattei e dell'Eni. L'incontro è aperto al pubblico e offrirà anche una ricostruzione delle ragioni che portarono alla scelta del ponte a campata unica rispetto alle soluzioni alternative, fra cui proprio il tunnel archimedeo.