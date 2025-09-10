Prato in festa: sapori, musica e note di birra per brindare all'estate che finisce

Fano (Pesaro e Urbino) 10 settembre 2025 - Una serata da 'Buongustaio' che inizia quando le ore si fanno più dolci e l'aria fresca accarezza i prati... e il ristorante pizzeria Villamarina apre le sue porte a chi cerca un saluto all'estate diverso dal solito. Si chiama "Prato in Festa: Birra & Sapori" (domenica 21 settembre, dalle 17, via degli Schiavoni 22, Fano) e non è un semplice evento: è un piccolo richiamo alla convivialità che parla di tradizione, gusto e territori condivisi.

Una birra perfetta per accompagnare le chiacchiere nel tramonto: Amarcord. Frutto di una storia che parte dalla costa riminese del 1997, legata alla poesiafelliniana del nome — che in dialetto romagnolo significa “io mi ricordo” — il birrificio oggi affonda le sue radici tra Romagna e le quote pure di Apecchio, sfruttando acqua limpida e materie prime italiane di alta qualità. Amarcord è stato tra i pionieri della birra artigianale in Italia, con un approccio che coniuga spirito creativo, natura e memoria collettiva.

Attorno al boccale, un banchetto informale e gratuito mette in scena i sapori salati: salsicce alla griglia, sardoncini scottadito e pizza al forno a legna. Tutto disposto in semplicità, come in una casa condivisa tra vicini che non si vedono da tempo, pronti a riaccendere l'intesa con un morso, un sorso e una melodia.

A dare ritmo alla serata sarà il gruppo musicale Le Bollicine, con il loro tributo a Vasco Rossi che accompagnerà le ultime ore della stagione tra energia e nostalgia.

L'evento è organizzato in collaborazione con Tre Valli, Sabelli Group, Computer Sistemi, Vizzo, Amarcord. Un'occasione imperdibile per salutare l'estate in compagnia, godendo di buona birra, ottimo cibo e tanta musica. L'ingresso è libero, come un invito silenzioso a fermarsi: per assaporare, per ascoltare, per ritrovarsi. Se volete saperne di più o prenotare (magari solo per rassicurarvi un tavolo), i riferimenti restano a disposizione: tel. 0721 808782, email info@villamarinafano.it.