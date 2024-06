Saltara di Colli al Metauro, concerto di Emiliano Merlin, in arte Unorsominore

Colli al Metauro (Fano) 22 giugno 2024 – Stasera dalle 21,30 nel giardino dell’ex Trattoria al Balì di Saltara si terrà il concerto del cantautore Emiliano Merlin, astrofisico, ricercatore e musicista con il nome d'arte unòrsominòre. Penna estremamente poetica e affilata, cantautore dalle decise influenze rock, autore di dischi molto amati da pubblico e critica e anche molto chiacchierati, Emiliano sarà accompagnato da Matteo Del Vecchio e insieme si avvicenderanno tra chitarre, bassi e tastiere.

L’appuntamento rappresenta la prima delle due tappe musicali estive organizzate dall'Associazione delle Arti con il patrocinio e il cofinanziamento del Comune di Colli al Metauro e della Regione Marche. Emiliano Merlin, veronese di nascita ma residente a Roma, PhD in Astronomia e di professione ricercatore all’Istituto Nazionale di Astrofisica, è un veterano della scena indie rock: il suo primo disco è del 2000, con la band Lecrevisse.

Dopo l’esordio come solista con l’eponimo unòrsominòre del 2009, la svolta artistica arriva nel 2011 con la pubblicazione de La vita agra. Poi, dopo molti concerti tenuti in tutta Italia, unòrsominòre decide di smettere di esibirsi dal vivo, riprendendo solo nel 2023, in seguito all’incontro con il polistrumentista e produttore romano Matteo Del Vecchio. L’ingresso alla serata odierna è gratuito, con prenotazione consigliata scrivendo a biblioteche.cometa@gmail.com o su WhatsApp al 3517340503.