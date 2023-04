Scavi, la Fano romana chiude nelle feste di Pasqua come i negozi

Fano, 8 aprile 2023 – La Fano romana, sotterranea, chiusa domenica e lunedì di Pasqua: non si potranno visitare gli scavi della Memo né quelli del Teatro della Fortuna o del Palazzo dell’Urbanistica. Tanto che la guida turistica autorizzata Manuela Palmucci fa sapere che per il periodo pasquale l’ultima visita alla Fano romana sotterranea è oggi 8 aprile, alle 16 (per le prenotazioni 346.6701612 oppure [email protected]).

Va poi ricordato che, a più di vent’anni dal suo ritrovamento, non è ancora mai stato aperto al pubblico il teatro romano di via De Amicis né lo potranno essere i recenti scavi di via Vitruvio dove l’indagine archeologica, per stabilire l’eventuale legame dei ritrovamenti con la basilica di Fano citata da Vitruvio nel ’De Architectura’, deve ancora proseguire.

Nella domenica di Pasqua sono chiusi anche gli scavi di Sant’Agostino visitabili, però oggi alle 17.30, il lunedì dell’Angelo con il doppio orario delle 10.30 e delle 16.30 e martedì 11 aprile alle 16.30. E’ consigliato prenotare la visita telefonando al 339 8070687 ed è previsto un contributo di 8 euro per gli adulti, mentre entrano gratis bambini e ragazzi "per incentivare – spiega Giorgio Budassi dell’ArcheFano – la conoscenza dell’archeologia".

Aperto per Pasqua e Pasquetta il museo della Flaminia dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. A Pasqua e Pasquetta stesso orario anche per il palazzo Malatestiano. Inoltre il giorno di Pasqua, seconda domenica del mese, l’ingresso al Palazzo Malatestiano sarà gratuito per tutta la giornata e alle 10.30 ci sarà una visita accompagnata (Per info: 0721 887845-847 [email protected] e museocivico.comune.fano.pu.it).

Tuttora inaccessibile la chiesa barocca di San Pietro in Valle, che deve essere restaurata, anche se l’assessorato alla Cultura sta lavorando per aprire il portone d’accesso e, quest’estate, renderla visibile almeno dall’esterno. Da dove si potrà ammirare anche la chiesa di San Francesco. Per entrare alla Pinacoteca di San Domenico, in assenza dell’impianto di riscaldamento, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano informa che si dovrà attendere il 15 aprile (gli orari saranno dalle 16.30 alle 19.30), mentre Palazzo Bracci Pagani sarà aperto domani pomeriggio e domenica mattina. Insomma i turisti in arrivo a Fano, per il week-end di Pasqua, dovranno districarsi tra una giungla di orari e di informazioni frammentarie.

Eppure "da mercoledì i telefoni degli alberghi – fa sapere il presidente di Alberghi Consorziati, Luciano Cecchini – hanno iniziato a squillare". Lungo il litorale fanese sono pronte ad accogliere i clienti 28 strutture su 45. "Grazie alla pallavolo – aggiunge Cecchini – in questo week end avremo ben 350 persone".